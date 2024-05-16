Бутусова (Гущина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.10.1900
Дата смерти22.10.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1900
Отец: Гущин Иван Максимович
Мать: Гущина Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутусов Василий Иванович
Смерть
22.10.1981
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область