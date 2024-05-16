Бутусова (Гущина) Анастасия Ивановна 24.10.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутусова (Гущина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Бельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.10.1900

Дата смерти

22.10.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1900

Отец: Гущин Иван Максимович

Мать: Гущина Анисья Андреевна

Бельцы, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Василий Иванович

Смерть
22.10.1981
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

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