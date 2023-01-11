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Фонарёв Владимир Витальевич
Фонарёв Владимир Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2023
Пол
Мужской
Отец
Фонарёв Виталий Константинович
1981 г.р.
Мать
Фонарёва (Силищева) Екатерина Андреевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2023
Отец:
Фонарёв Виталий Константинович
Мать:
Фонарёва Екатерина Андреевна
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