Фонарёв Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФонарёв Владимир Витальевич

Фонарёв Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2023

Отец: Фонарёв Виталий Константинович

Мать: Фонарёва Екатерина Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close