Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения16.09.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1840 ст.
Отец: Иван Павлов
Мать: Марфа Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Герасимов
Крещение
20.09.1840 ст.
Восприемники - того же села и вотчины крестьянин Степан Моисеев и девица Праскева Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1876
Сын: Димитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
14.02.1880 ст.
Сын: Арсений Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Смерть
Неизвестно