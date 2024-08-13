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Фекла Иванова

Место рождения

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.09.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1840 ст.

Отец: Иван Павлов

Мать: Марфа Моисеева

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Герасимов

Крещение
20.09.1840 ст.
Восприемники - того же села и вотчины крестьянин Степан Моисеев и девица Праскева Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1876

Сын: Димитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Рождение ребёнка
14.02.1880 ст.

Сын: Арсений Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Смерть
Неизвестно

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