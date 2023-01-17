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Рощин Алексей Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.03.1910 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910 ст.

Отец: Рощин Михаил Егорович

Мать: Шелагурова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Бракосочетание
1932

Жена: Рощина Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1940

Сын: Рощин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Родился и вырос на окраине Москвы, недалеко от Сурпуховской заставы, ул.Большая Тульская
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва
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