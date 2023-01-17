Рощин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.03.1910 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910 ст.
Отец: Рощин Михаил Егорович
Родился и жил на окраине Москвы, в Даниловской слободе, ул.Большая Тульская
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
05.06.1940
Сын: Рощин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Васильевна
Родился и вырос на окраине Москвы, недалеко от Сурпуховской заставы, ул.Большая Тульская
Смерть
1973