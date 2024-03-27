Сафин Ильгиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Ильгиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Сафин Мухаметшариф

Мать: Сафина Махишараф

Смерть
1944
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