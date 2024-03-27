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Сафин Ильгиз
Сафин Ильгиз
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Сафин Мухаметшариф
1906 г.р.
Мать
Сафина (Назип Кызы) Махишараф
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Сафин Мухаметшариф
Мать:
Сафина Махишараф
Смерть
1944
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