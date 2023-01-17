Якубовский Мустафа Хасеневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубовский Мустафа Хасеневич

Якубовский Мустафа Хасеневич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1873
Минчаки, Мядельский район, Минская область
Купил землю
Место жительства
До 1873
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Амурат Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close