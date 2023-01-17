Якубовский Мустафа Хасеневич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1873
Минчаки, Мядельский район, Минская область
Купил землю
Место жительства
До 1873
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Амурат Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно