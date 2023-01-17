Петров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1926

Дочь: Петрова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Дмитриевна

Парышево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Лунькова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Дмитриевна

Парышево, Домодедово, Московская область
Смерть
1930
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