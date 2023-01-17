Петров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1926
Дочь: Петрова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Лунькова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Дмитриевна
Смерть
1930