Миннеханова (Гобэйдулла) Миннениса (Минниса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннеханова (Гобэйдулла) Миннениса (Минниса)

Место рождения

Зирекле/Ерыклы

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

01.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габутдинова) Хатима

Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина (Габутдинова) Фатыма

Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габутдинов Талип

Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Бракосочетание
05.04.1907

Муж: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Рождение ребёнка
05.01.1908

Сын: Габутдинов Салих

Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Смерть
01.11.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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