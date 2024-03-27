Миннеханова (Гобэйдулла) Миннениса (Минниса)
Место рожденияЗирекле/Ерыклы
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти01.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габутдинова) Хатима
Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина (Габутдинова) Фатыма
Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габутдинов Талип
Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)
Бракосочетание
05.04.1907
Рождение ребёнка
05.01.1908
Сын: Габутдинов Салих
Отец ребёнка: Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)
Смерть
01.11.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно