(Канева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Канева) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.2004

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2004

Отец: Канев Сергей

Мать: Канева Елена

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