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Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1874

Отец: Игнатий Ефимович

Мать: Васса Трофимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.10.1890

Муж: Петр Харитонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Петр Харитонович

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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