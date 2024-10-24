Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1874
Отец: Игнатий Ефимович
Мать: Васса Трофимовна
Бракосочетание
26.10.1890
Муж: Петр Харитонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Петр Харитонович
Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно