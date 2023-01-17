Камаева Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Машиннова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Камаев Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1882