Камаева Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева Варвара Семеновна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Камаев Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Камаев Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Камаев Тихон Тимофеевич

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Машиннова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Камаев Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Камаев Тимофей Дмитриевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Тимофей Дмитриевич

Смерть
1882
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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