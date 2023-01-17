Кизяева (Терентьева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизяева (Терентьева) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1900 ст.

Муж: Кизяев Иван Семёнович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.10.1901

Сын: Кизяев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Кизяева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кизяева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Кизяева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Кизяев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: Кизяева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович

Смерть
После 1917
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