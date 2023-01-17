Кизяева (Терентьева) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1900 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.10.1901
Сын: Кизяев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Кизяева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кизяева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Кизяева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
21.06.1913
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Кизяева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кизяев Иван Семёнович
Смерть
После 1917