Манерко Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манерко Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1990

Дочь: Шведкова Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Манерко Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манерко Татьяна Александровна

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