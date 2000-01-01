Арганди Федерик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арганди Федерик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арганди Гельмут

Мать: Арганди Мариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арганди Винсенте

Мать ребёнка: Арганди Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арганди Каталина

Мать ребёнка: Арганди Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арганди Эмелин

Мать ребёнка: Арганди Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арганди Анна

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