Медведев Андрей Николаевич
Место рожденияг. Комсомольск-на-Амуре
Дата рождения13.01.1967
Дата смерти26.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1967
Отец: Медведев Николай
Мать: скрыто настройками приватности
г. Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
23.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Биробиджан,ЕАО
Смерть
26.03.2012
г. Биробиджан, ЕАО