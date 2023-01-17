Гаркуша Корней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гаркуша Василий Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.
Дочь: Поздняя Пелагея Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно