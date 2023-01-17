Гаркуша Корней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаркуша Корней

Гаркуша Корней

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гаркуша Василий Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.

Дочь: Поздняя Пелагея Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close