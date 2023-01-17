(Смирнова) Зинаида Михайловна
Место рожденияг. Галич Костромская обл. (?)
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1972
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Смирнов Михаил Филатович
Мать: Смирнова Мария Ивановна
г. Галич Костромская обл. (?)
Работа или профессия
1941
Райздравотдел Красногвардейского района
медрегистратор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния