(Смирнова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Зинаида Михайловна

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Место рождения

г. Галич Костромская обл. (?)

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1972

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Смирнов Михаил Филатович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

г. Галич Костромская обл. (?)
Работа или профессия
1941
Райздравотдел Красногвардейского района
медрегистратор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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