Третьякова Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1922
Дата смерти07.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1955
Дочь: Мирошниченко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Кузьмич
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1997
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область