Третьякова Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Зинаида Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1922

Дата смерти

07.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1955

Дочь: Мирошниченко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Кузьмич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Кузьмич

Смерть
07.08.1997
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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