Габидуллина Рабига Габидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Рабига Габидулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Мать: Латыйпова Шамсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равиля Салиховна

Отец ребёнка: Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулхамит Салихович

Отец ребёнка: Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфар Салихович

Отец ребёнка: Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рифкат Салихович

Отец ребёнка: Салих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салих

Смерть
Неизвестно

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