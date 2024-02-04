Габидуллина Рабига Габидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равиля Салиховна
Отец ребёнка: Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфар Салихович
Отец ребёнка: Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рифкат Салихович
Отец ребёнка: Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салих
Смерть
Неизвестно