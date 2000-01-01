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Митяев Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Митяев Иван Михайлович

Мать: Митяева Пелагея Евдокимовна

Смерть
1922
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