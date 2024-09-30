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Ляпахин Петр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляпахин Карп Григорьевич

Мать: Ляпахина (Коноводова) Мария Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпахина Аполинария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпахин Борис Петрович

Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1915

Сын: Ляпахин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: (Ляпахина) Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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