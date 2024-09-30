Ляпахин Петр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1915
Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1919
Дочь: (Ляпахина) Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Ляпахина Аполинария Петровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно