Apelsin Iosif
Место рожденияSlutsk, Belarus
Дата рождения1880
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Apeltsyn Eliyahu-Iosif
Мать: Anna Shmekler/
Slutsk, Belarus
Рождение ребёнка
1902
Сын: Apelsin(ov) El
Мать ребёнка: Yenta-Toiba
Slutsk, Belarus
Место жительства
С 1920
Работа или профессия
Неизвестно
Slutsk, Belarus
Self-employed/Business owner
Смерть
1941
Slutsk, Belarus