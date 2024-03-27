Apelsin Iosif — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Apelsin Iosif

Место рождения

Slutsk, Belarus

Дата рождения

1880

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Apeltsyn Eliyahu-Iosif

Мать: Anna Shmekler/

Slutsk, Belarus
Рождение ребёнка
1902

Сын: Apelsin(ov) El

Мать ребёнка: Yenta-Toiba

Slutsk, Belarus
Место жительства
С 1920
Работа или профессия
Неизвестно
Slutsk, Belarus
Self-employed/Business owner
Смерть
1941
Slutsk, Belarus
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