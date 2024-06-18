Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деулин Григорий
Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Деулин Федор
Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Деулин Василий
Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно