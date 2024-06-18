Анастасия 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деулин Григорий

Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деулин Федор

Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Деулин Василий

Отец ребёнка: Деулин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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