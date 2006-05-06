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Гаврикова Вера Григорьевна

Место рождения

д.Ивань,Залегощенский район,Орловская область

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

06.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1950

Дочь: Гаврикова-Сильвестрова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1955

Дочь: Гаврикова-Бронникова Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1959

Дочь: Гаврикова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.05.2006

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