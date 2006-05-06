Гаврикова Вера Григорьевна
Место рожденияд.Ивань,Залегощенский район,Орловская область
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти06.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1950
Дочь: Гаврикова-Сильвестрова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1955
Дочь: Гаврикова-Бронникова Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1959
Дочь: Гаврикова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.05.2006