Оттилия (Ottilia)
Место рожденияОберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1605 ст.
Дата смерти17.09.1675 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1605 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмидт Ганс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмидт Ганс Михель
Отец ребёнка: Шмидт Ганс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.09.1675 ст.
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция