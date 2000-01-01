Оттилия (Ottilia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оттилия (Ottilia)

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Место рождения

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1605 ст.

Дата смерти

17.09.1675 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1605 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Ганс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмидт Ганс Михель

Отец ребёнка: Шмидт Ганс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.09.1675 ст.
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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