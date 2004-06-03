Копылова Евдакия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Евдакия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1914

Дата смерти

03.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.02.1930

Дочь: Копылова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.10.1934

Дочь: Копылова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Копылов Николай Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.09.1946

Сын: Копылов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.11.1953

Сын: Копылов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
03.06.2004
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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