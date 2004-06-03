Копылова Евдакия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1914
Дата смерти03.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.02.1930
Дочь: Копылова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1934
Дочь: Копылова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1938
Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1946
Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.11.1953
Сын: Копылов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Сергеевич
Смерть
03.06.2004