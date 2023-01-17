Батыршин Муллахмет Батыршович
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Батырша Бикмухаметов
Мать: Фарзизямал
Рождение ребёнка
20.12.1923
Сын: Батыршин Кашаф Муллахметович
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина Тайфа Муллахметовна
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батыршина Рашида Муллахметовна
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батыршин Нурмухамат Муллахметович
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батыршин Нурлыгаян Муллахметович
Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят