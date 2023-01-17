Батыршин Муллахмет Батыршович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатыршин Муллахмет Батыршович

Батыршин Муллахмет Батыршович

avatar

Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Батырша Бикмухаметов

Мать: Фарзизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1923

Сын: Батыршин Кашаф Муллахметович

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина Тайфа Муллахметовна

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батыршина Рашида Муллахметовна

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батыршин Нурмухамат Муллахметович

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батыршин Нурлыгаян Муллахметович

Мать ребёнка: Батыршина Кильнихаят

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close