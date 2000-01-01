Матвеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Иван

Матвеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Алена Ивановна

Мать ребёнка: Матвеева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Матвеева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Елена Васильевна

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