Боброва Анисья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бобров Илия Дмитриев
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год