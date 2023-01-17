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Боброва Анисья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бобров Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бобров Илия Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бобров Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий Григорьев

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Дмитрий Григорьев

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Алексееском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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