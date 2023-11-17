Лукьянчиков Виталий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Виталий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2014

Дочь: Лукьянчикова Полина Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.06.2021

Дочь: Лукьянчикова Ульяна Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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