Лукьянчиков Виталий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.2014
Дочь: Лукьянчикова Полина Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2021
Дочь: Лукьянчикова Ульяна Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности