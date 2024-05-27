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(Черепанова) Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Яков Макаров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Черепанова) Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Черепанов Моисей Яковлев

Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров

Рождение ребёнка
1796

Сын: Черепанов Стефан Стефан/ Степан Яковлев

Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров

Смерть
Неизвестно

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