(Черепанова) Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Черепанова) Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров
Рождение ребёнка
1796
Сын: Черепанов Стефан Стефан/ Степан Яковлев
Отец ребёнка: Черепанов Яков Макаров
Смерть
Неизвестно