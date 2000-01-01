Козицына (Рязанова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Демидова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936