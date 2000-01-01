Козицына (Рязанова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозицына (Рязанова) Анна Ивановна

Козицына (Рязанова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рязанов Иван Аникьевич

Мать: Рязанова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Демидова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Козицын Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Козицын Сергей Осипович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close