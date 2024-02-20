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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кирсанкин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

Переселенец в Тобольскую губ и уезд с 1882г
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кирсанкин Порфирий Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1916

Сын: Кирсанкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

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