Барабуха Евфимий Иаковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабуха Евфимий Иаковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабуха Иаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1887

Дочь: Терещенко Мария Евфимьевна

Мать ребёнка: Барабуха Мелания Стефановна

Бойковка, Боковская волость, Александрийский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабуха Макарий Евфимьевич

Мать ребёнка: Барабуха Мелания Стефановна

Бойковка, Боковская волость, Александрийский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабуха Прокопий Евфимьевич

Мать ребёнка: Барабуха Мелания Стефановна

Бойковка, Боковская волость, Александрийский уезд
Смерть
Неизвестно
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