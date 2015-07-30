Попов Владимир
Место рождения
Дата рождения20.07.1945
Дата смерти30.07.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945
Бракосочетание
19.05.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2015
Мытищи, Мытищи, Московская область