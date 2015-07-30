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Попов Владимир

Место рождения

Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

20.07.1945

Дата смерти

30.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945

Отец: Попов Георгий Георгиевич

Мать: Натальина (Натальина) Александра

Стойба, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
19.05.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2015
Мытищи, Мытищи, Московская область

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