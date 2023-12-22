Лымарь Василиса Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1933
Дочь: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко-Лымарь Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева-Лымарь Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лымарь Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно