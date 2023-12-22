Лымарь Василиса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лымарь Василиса Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1933

Дочь: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко-Лымарь Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева-Лымарь Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лымарь Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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