Варваренко Антонина Степановна 21.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варваренко Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949

Отец: Тюльпанов Степан Яковлевич

Мать: Тюльпанова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горинич Анатолий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варваренко Василий Ефстафьевич

Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Варваренко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич

Рождение ребёнка
26.12.1968

Дочь: Ковалева Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич

Рождение ребёнка
27.05.1980

Сын: Варваренко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич

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