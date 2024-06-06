Варваренко Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Варваренко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич
Рождение ребёнка
26.12.1968
Дочь: Ковалева Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич
Рождение ребёнка
27.05.1980
Сын: Варваренко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Варваренко Василий Ефстафьевич