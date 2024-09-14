Беляновский Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1861 ст.
Место жительства
С 1861 ст.
Приход Покровской, что в городе, церкви Вологды (Покрово-Казанская)
Работа или профессия
Около 1875 ст.
коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно