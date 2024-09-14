Беляновский Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляновский Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1861 ст.

Жена: Беляновская Надежда Александровна

Место жительства
С 1861 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Приход Покровской, что в городе, церкви Вологды (Покрово-Казанская)
Работа или профессия
Около 1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно

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