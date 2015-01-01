Таранов Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
на 1907 год - крестьянин слободы Борисовки Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.
Мать ребёнка: Таранова Мария Дмитриевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно