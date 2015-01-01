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Таранов Кузьма Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

на 1907 год - крестьянин слободы Борисовки Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.

Сын: Таранов Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Таранова Мария Дмитриевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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