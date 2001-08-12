Телегин4 Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин4 Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1930

Дата смерти

12.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930

Отец: Телегин Александр Степанович

Мать: Телегина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина4 Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина4 Нина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.08.2001
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