Телегин4 Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1930
Дата смерти12.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930
Рождение ребёнка
25.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина4 Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телегина4 Нина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.08.2001