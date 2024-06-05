Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабочих (Косолапова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1945
Сын: Косолапов Борис Михайлович
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Рождение ребёнка
06.12.1947
Сын: Косолапов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Косолапов Михаил
Рождение ребёнка
19.02.1953
Сын: Косолапов Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Косолапов Михаил