Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапова (Рахманова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахманов Иван Григорьевич

Мать: Рахманова (Грудякова) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабочих (Косолапова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1945

Сын: Косолапов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Рождение ребёнка
06.12.1947

Сын: Косолапов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Косолапов Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Косолапов Михаил

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