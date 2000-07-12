Лысенко (Першина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Першина) Татьяна

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Место рождения

с. Устьянка, Алтайский край

Дата рождения

28.12.1920

Дата смерти

12.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1920

Отец: Першин Илья Матвеевич

Мать: Першин Елена Гавриловна

с. Устьянка, Алтайский край
р. Устьянка, приток р. Алей
Рождение ребёнка
03.09.1946

Дочь: Барков Надежда

Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1950

Дочь: Ривненко Вера

Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович

с. Бакчар, Томской обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953

Дочь: Ахметов Любовь

Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович

с. Новомакаровка, Бакчарский р-н, Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Василий Иванович

Смерть
12.07.2000
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы
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