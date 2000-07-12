Лысенко (Першина) Татьяна
Место рожденияс. Устьянка, Алтайский край
Дата рождения28.12.1920
Дата смерти12.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1920
Отец: Першин Илья Матвеевич
Мать: Першин Елена Гавриловна
с. Устьянка, Алтайский край
р. Устьянка, приток р. Алей
Рождение ребёнка
03.09.1946
Дочь: Барков Надежда
Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1950
Дочь: Ривненко Вера
Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович
с. Бакчар, Томской обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953
Дочь: Ахметов Любовь
Отец ребёнка: Лысенко Василий Иванович
с. Новомакаровка, Бакчарский р-н, Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2000
Алматы
Похороны
Неизвестно
Алматы