Виноградов Андрей Николаевич
мужской, родился 23.08.1920, Москва, город федерального значения Москва
умер 23.05.1988, Севастополь, Города, Таврическая губерния
ОтецВиноградов Николай Николаевич19.07.1888 ст. г.р.
МатьВиноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна06.03.1901 ст. г.р.
Супруги
Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна21.06.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1920
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.09.1941
Рождение ребёнка
06.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна
Смерть
23.05.1988
Севастополь, Города, Таврическая губерния