Виноградов Андрей Николаевич 23.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Андрей Николаевич

Автор
ВИ
Иванов В.

мужской, родился 23.08.1920, Москва, город федерального значения Москва

умер 23.05.1988, Севастополь, Города, Таврическая губерния

Отец
Виноградов Николай Николаевич19.07.1888 ст. г.р.
Мать
Виноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна06.03.1901 ст. г.р.
Супруги
Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна21.06.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1920

Отец: Виноградов Николай Николаевич

Мать: Виноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
29.09.1941

Жена: Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Рождение ребёнка
17.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Раздетова) Лидия Петровна

Смерть
23.05.1988
Севастополь, Города, Таврическая губерния

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