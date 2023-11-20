Толстова (Игнатьева) Екатерина Владимировна
Место рожденияТуркменистан, Ашхабад
Дата рождения06.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1988
Бракосочетание
27.09.2008
Рождение ребёнка
04.02.2013
Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
30.05.2017
Дочь: Толстова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.2021
Сын: Толстов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич