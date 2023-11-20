Толстова (Игнатьева) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Игнатьева) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Туркменистан, Ашхабад

Дата рождения

06.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1988

Отец: Игнатьев Владимир Викторович

Мать: Игнатьева (Нозрина) Марина Михайловна

Бракосочетание
27.09.2008

Муж: Толстов Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.2013

Сын: Толстов Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.2017

Дочь: Толстова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
06.01.2021

Сын: Толстов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Толстов Антон Алексеевич

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