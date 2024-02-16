Комаркова Елена Пафнутьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти03.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комарков Ларион Ларионович
Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Комарков Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Комарков Иоанн Иларионович
Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1913