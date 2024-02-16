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Комаркова Елена Пафнутьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Комарков Ларион Ларионович

Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Комарков Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Комарков Иоанн Иларионович

Отец ребёнка: Комарков Иларион Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарков Иларион Дмитриевич

Смерть
03.08.1913
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