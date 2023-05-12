Савченко Иулиания Парфениева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
17.06.1905 ст.
Дочь: Ромашко Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Савченко Фома Потапиев
Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
17 (18) июня 1905 года в МК Свято-Николаевской церкви с.Атрачинское фонд 16 опись 6 дело 445 стр 320-321
Смерть
Неизвестно