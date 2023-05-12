Савченко Иулиания Парфениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Иулиания Парфениева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1905 ст.

Дочь: Ромашко Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Савченко Фома Потапиев

Ярославка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
17 (18) июня 1905 года в МК Свято-Николаевской церкви с.Атрачинское фонд 16 опись 6 дело 445 стр 320-321
Смерть
Неизвестно
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