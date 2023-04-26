Зиянгулова (Ибрагимова) Сандугас
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Газиза
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Юлбарисова Асхабьямал
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ибрагимов Сагдивапас
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вязига
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Рождение ребёнка
16.07.1834
Сын: Ибрагимов Мирсаяф
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим
Смерть
Неизвестно