Зиянгулова (Ибрагимова) Сандугас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгулова (Ибрагимова) Сандугас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Газиза

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Юлбарисова Асхабьямал

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ибрагимов Сагдивапас

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вязига

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1834

Сын: Ибрагимов Мирсаяф

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ибрагимов Султанмахмуд

Отец ребёнка: Зиянгулов Ибрагим

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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