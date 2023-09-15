Чудова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1830
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Демидовна
Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Фекла Демидовна
Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич
Смерть
После 1858