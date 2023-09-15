Чудова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1814 и 1815 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1830

Муж: Чудов Демид Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чудов Михаил Демидович

Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Демидовна

Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Фекла Демидовна

Отец ребёнка: Чудов Демид Григорьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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