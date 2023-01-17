Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Трофим Гаврилович
Мать ребёнка: Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Дария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Ивановна
Смерть
До 1880