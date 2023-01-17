Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Вычислено 1866 г.р.
Вычислено 1871 г.р.
Вычислено 1872 г.р.

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ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Трофим Гаврилович

Мать ребёнка: Дария Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Дария Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Дария Ивановна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Ивановна

Смерть
До 1880
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