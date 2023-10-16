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Елена Петровна
Елена Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Иванович
Около 1800 г.р.
Мать
Наталья Назаровна
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Петр Иванович
Мать:
Наталья Назаровна
Смерть
Неизвестно
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